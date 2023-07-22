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足球／世界盃女足 英格蘭1比0力擒海地奪小組賽首勝

中央社／ 澳洲布里斯本22日綜合外電報導
史坦薇。 歐新社
史坦薇。 歐新社

2023女子世界盃足球賽正如火如荼進行，世界排名第4的英格蘭今天在D組小組賽對上排名第53的海地，靠著中場球員史坦薇罰球破網，英格蘭就以1比0擊敗海地搶下開門紅。

這場比賽在布里斯本體育場（Brisbane Stadium）舉行 ，全場有超過4萬4000名球迷觀賽，其中大多數都支持英格蘭隊。

英格蘭隊今天全場有19次射門、10次射正，海地隊僅有6次射門、2次射正，英格蘭隊明顯掌握戰局。

不過，英格蘭隊全場唯一進球是在上半場第29分鐘取得罰球機會，由中場史坦薇（Georgia Stanway）起腳破網。當時海地球員手球犯規，史坦薇操刀主罰，球被海地門將擋下，但海地門將被判過早踏離球門線，史坦薇取得重罰的機會，最終她起腳成功破網。

本屆女子世界盃足球賽迄今踢完8場比賽，8戰都上演12碼罰球。

英格蘭今天奪下首勝後，目前在D組取得3分積分，第2場小組賽將於7月28日迎戰丹麥，8月1日對陣中國；海地則將於7月28日對上中國。

英格蘭

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