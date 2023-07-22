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網球／謝淑薇與中華隊會合 腳姆指瘀血未消暫緩單打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇飛抵吉隆坡與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇飛抵吉隆坡與中華隊會合。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2023金恩盃亞大區二級女網賽，24日將在馬來西亞首都吉隆坡點燃戰火，甫獲今年法網和溫網女雙冠軍的謝淑薇，下午3時許獨自搭乘阿聯酋班機，從杜拜轉機至吉隆坡，中華隊領隊楊蔚萌特地在機場迎接這位第十度角逐金恩盃的37歲老將，並在前往旅館的路途中，兩人互談如何讓台灣網球更進步的相關話題長達一小時，謝淑薇也聊到台灣網壇一些現象。

就在謝淑薇抵達前一小時左右，詹詠然詹皓晴姊妹與陪練員江興瑞也從台北飛抵吉隆坡，並由副領隊陳鴻文陪同，搭乘大會安排車輛前往旅館休息。

生平首度角逐聯邦盃（現已改名金恩盃）是在2003年的謝淑薇表示，「以前年輕時只要一聲令下，大家都會參加聯邦盃，現在的選手各有各的考量，和我們以前不太一樣，但是就算不想打，也要找個像樣一點的理由。」

談到6天前摘下生涯第四座溫布頓女雙后冠，謝淑薇謙虛地說：「是不小心贏到的」，因為她在單打會外賽第三輪苦戰三小時飲恨，導致左腳大拇指嚴重瘀血，經過鑽甲放血後，至今尚未完全痊癒。謝淑薇指著腳說，瘀血仍未消散。「因為草地雙打賽，地是軟的，跑起來較輕鬆，但金恩盃是硬地，前幾場可能無法打單打。」

謝淑薇在傍晚5點左右抵達下禢旅館後，中華隊宣告全員到齊，包括四維企業楊慧瑜協理、教練何智仁、以及網協國際組吳采倪都在旅館大門口迎接，期盼帶給謝淑薇一種禮遇的感受，以符合她提到「心情好才會打得好」的說法。謝淑薇透露她的陪練員Harry Chen晚上才會從台北飛吉隆坡，「我在台灣常和Harry練球，他是上班族，不是選手。」

才剛抵達旅館，謝淑薇便希望能在7點前往球場熱身，展現嚴格的自我要求，經過何智仁再三確認，可惜球場在晚上7點後已全數被預訂一空，完全沒有空場地，謝淑薇只能等待隔日再練。

今年金恩盃亞大區二級賽共有12隊角逐，包括中華台北、香港、印尼、紐西蘭、馬來西亞、關島、巴基斯坦、蒙古、大洋洲、新加坡、斯里蘭卡、土庫曼，比賽分成兩組，每組6隊打單循環賽，每隊要各打5場，採二單一雙制，各組第一晉級2024亞大區一級賽，各組殿後落入亞大區三級。大會預定23日進行賽前會議，並展開分組抽籤，中華隊可望成為第一種子。

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