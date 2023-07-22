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杭州亞運／22日報名截止 逾1.25萬運動員創新高

中央社／ 台北22日電

杭州亞運將在9月23日登場，杭州亞運組委會今天表示，杭州亞運會競賽報名工作已經結束，運動員人數達到1萬2500多名，報名規模創歷屆之最。

杭州第19屆亞洲運動會組委會22日宣布，亞奧理事會45個國家（地區）奧會均已報名參賽。其中，中國、泰國、日本、南韓、印度、中國香港等6個代表團運動員報名人數超過600名。

據發布，本屆亞運會報名最多的項目是田徑，共有43個代表團報名。拳擊、游泳、射擊、舉重、電子競技等11個專案報名代表團均超過30個。

單個項目報名參賽運動員最多的是足球；田徑、游泳、擊劍等11個項目報名運動員均超過300人。

杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉辦，共設40個大項、61個分項、483個小項。

體育署20日公布杭州亞運台灣代表隊名單，包括「舉重女神」郭婞淳、羽球一姐戴資穎在內，將派出524名選手出征，目標希望能突破10面金牌。

亞運 田徑 舉重 郭婞淳 戴資穎 體育署

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