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空手道／亞洲空手道錦標賽 辜翠萍摘金、吳峻維奪銅

中央社／ 麻六甲22日專電
第19屆亞洲空手道錦標賽22日在大馬舉行第2天賽事，台灣男子組第5量級（-84公斤）選手吳峻維奪下銅牌。圖為吳峻維獲頒銅牌。（中華民國空手道協會祕書長莊志仁提供）中央社
第19屆亞洲空手道錦標賽22日在大馬舉行第2天賽事，台灣男子組第5量級（-84公斤）選手吳峻維奪下銅牌。圖為吳峻維獲頒銅牌。（中華民國空手道協會祕書長莊志仁提供）中央社

第19屆亞洲空手道錦標賽今天在馬來西亞舉行第二天賽事，台灣女子組第2量級（-55公斤）選手辜翠萍連續過關斬將殺進決賽，最終擊敗哈薩克，為台灣摘下金牌。男子組第5量級（-84公斤）選手吳峻維奪下銅牌。

第19屆亞洲空手道錦標賽從21日起在大馬麻六甲舉行3天賽事，共有包括台灣、越南、中國、尼泊爾、土庫曼、日本、馬來西亞等32國逾500名選手參賽。

辜翠萍賽後受訪表示，今天面對比賽都是以平常心應戰，配合教練指導的各種技巧與戰術，相信自己平時訓練的成果，才會順利擊敗哈薩克選手拿下勝利。

今年28歲的辜翠萍說，國小畢業後即練習空手道迄今，是「生命中非常重要的一項運動」，透過空手道賽事也認識更多體育界的前輩與同儕，有很多收穫與成長。接下來將備戰亞運會。

吳峻維指出，今天率先在預賽擊敗斯里蘭卡及前世界冠軍的伊朗選手晉級4強，但4強賽中遭遇世界第2及上屆亞錦賽金牌的約旦選手吞敗。他在與越南對手銅牌戰時一路領先，比賽終止前一度遭逆轉，所幸最終把握關鍵得分，再次反超保住勝果，以6比5拿下勝利，心情跌宕起伏，為台灣再摘下獎牌。

中華民國空手道協會祕書長莊志仁今天告訴中央社記者，辜翠萍上午賽事中先後擊敗中國、印尼、伊朗選手，闖進決賽對陣哈薩克。辜翠萍決賽中拚盡全力拿下勝利摘下金牌。

他指出，台灣選手延續昨天氣勢，今天再傳多項捷報，除辜翠萍摘金、吳峻維奪銅外，女子組第1量級（-50公斤）選手谷筱霜拿下第5名、男子組第4量級（-75公斤）選手潘柏昇與女子組第4量級（-68公斤）選手趙柔均獲第7名。

台灣選手今天參與7項賽事，包括男子組第4量級（-75公斤）、男子組第5量級（-84公斤）、女子組第1量級（-50公斤）、女子組第4量級（-68公斤）、女子組第2量級（-55公斤）、男子組第2量級（-60公斤）、男子組第6量級（+84公斤）。

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