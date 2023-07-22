空手道／空手道翻轉人生 辜翠萍高喊要繳稅了教練很感動

辜翠萍從小失去父母，靠著打零工的姑姑養大，後來投入空手道才翻轉人生。從國小帶她的教練曾麗如透露：「前年翠萍突然說要開始繳稅了，當下我其實有點感動到說不出話來。」

女子空手道好手辜翠萍的父親很早就過世、母親離家，唯一的弟弟由社會局安排被領養，辜翠萍在南投仁愛鄉由打零工的姑姑養大。

辜翠萍國小畢業後，就由旭光高中空手道隊總教練黃泰吉從偏鄉部落找來，一路從國中部、高中部苦練空手道，而一路陪伴她的人，就是教練曾麗如。

曾麗如在接受中央社電訪說道：「前年國訓中心對於選手的薪資有做調整，後來有一天翠萍突然跟我說她要開始繳稅了，當下我雖故做鎮定，但其實心理很激動，因為一個出身在極端弱勢家庭裡的孩子，有一天終於可以回饋社會要繳稅了。」

曾麗如這次隨隊參加亞錦賽，她說：「我想這一面金牌，除了是給她自己一個遲來的肯定外，最重要的，就是讓台灣許多弱勢小孩一個榜樣，不論在怎樣惡劣情況下，都不要輕易放棄。」

27歲的辜翠萍成名甚早，18歲那一年就拿到2014年仁川亞運空手道金牌，之後她迷失了2年才重回正途，但卻因為體重控制出現問題，隨後也被曾麗如拔掉雅加達亞運國手資格，接著又在2019年發生阿基里斯腱斷裂傷勢，但這一切都打不倒她，今年不但再度取得杭州亞運資格，還如願首奪亞錦賽金牌。

曾麗如笑說：「有時候回想起來，在2018年我拔掉她亞運資格後，其實翠萍很有可能就這樣消失了，但她沒有放棄，反而頂住壓力，過去這5年來也吃了很多苦，今年或許就是上天給她回饋的一年。」

相隔9年後，辜翠萍要重新站上亞運舞台，她也不再是2014年那個意氣風發的小屁孩。

曾麗如說：「如果說改變最大的，就是翠萍對於這次亞運特別小心謹慎也更加珍惜，她也知道這5年來付出的代價太大，也失去很多東西，或許這就是她人生最棒的一個課程。」