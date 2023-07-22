足球／世界盃女足 日本5比0狂勝尚比亞

日本隊今天在世界盃女足小組賽拿下首勝，不出意外以5比0狂勝本屆賽事最弱隊、世界排名第77的尚比亞，3分積分入袋。

世界排名第11的日本隊在這場比賽佔據控球優勢，開場第6分鐘就發起進攻，可惜並未破網。日本隊隨後屢次嘗試，直到上半場第43分，日本隊中場宮澤日向接過隊友藤野青葉的傳球，成功將球送入球門，先馳得點。

田中美南在下半場一開始替日本隊再進一球，擴大比分差距，也令她本人大大鬆了一口氣。她在上半場兩度破門，但都被判定越位，遭到沒收。

宮澤日向在第62分第二度破門，遠藤純在第72分鐘射進，讓分數來到4比0。

傷停補時期間，日本隊替補出場的植木理子在禁區內被尚比亞門將穆松達（Catherine Musonda）撞倒，贏得一次罰球機會，替日本隊拿下第5分。

日本隊的目標是繼2011年在德國舉辦的世界盃女足賽以來，再度奪下賽事冠軍。

日本隊在C組的下一場比賽將於26日對決哥斯大黎加，31日對戰西班牙，小組積分前兩位將能晉級。日本隊在C組的最大對手西班牙隊先前以3比0戰勝哥斯大黎加，同樣有3分積分。