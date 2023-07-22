空手道／辜翠萍生涯首奪亞錦賽金牌 賽後激動掩面哭泣

台灣女子空手道好手辜翠萍今天在亞洲錦標賽女子55公斤級對打決賽，以3比0擊敗哈薩克對手凱瑞托娃，拿下生涯首面亞錦賽金牌，賽後辜翠萍也激動的掩面哭泣。

辜翠萍在今年亞錦賽55公斤級首輪輪空，次輪以9比1輕取中國對手，隨後再以6比5險勝亞運銅牌名將、印尼好手塞妮絲塔拉妮（Cok Istri AgungSanistyarani），接著辜翠萍在關鍵的4強賽，以4比1逆轉擊敗伊朗的法塔米（Saadati Fateme），順利闖進金牌戰。

在冠軍戰中辜翠萍表現出色，一路壓制對手，最終順利以3比0擊敗凱瑞托娃（Gulmira Kairatovna），如願在亞錦賽鍍金。

帶隊教練鄧世瑀在接受中央社記者電話訪問時說：「過去幾年來翠萍都一直很刻苦的訓練著，因為目標就是今年的杭州亞運金牌，對於一個阿基里斯腱斷過的選手來說，這是非常不容易的事。如今先在亞運前哨戰的亞錦賽奪金，對她來說信心肯定增加不少，或許也是她賽後落淚的原因。」

鄧世瑀說：「在亞錦賽之前我們亞運培訓隊都到土耳其進行2週的移地訓練，當時就和約旦、土耳其的國家代表隊練習賽，我們的選手在國內都是頂尖的，但到了國外被刺激後，整體表現都有進步。」

鄧世瑀透露：「技擊類的運動就是一切都很難說，就算實力好也是會有落敗的可能性，今天翠萍表現的近乎完美，就算4強落後給伊朗對手，還是上演逆轉勝，就可以知道她這次求勝心有多強烈。」

台灣空手道代表隊，經過亞錦賽前2天賽事後，在對打項目共拿下1金2銅，除了辜翠萍在今天摘金外，吳峻維也在男子84公斤級獲得銅牌，而昨天余彥儀則是在女子68公斤以上級獲得銅牌，明天最後1天賽事，剩下形、對打的團體賽。