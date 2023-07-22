呼應世界預防溺水日 台中市府舉辦水域安全嘉年華

重視水域安全，世界衛生組織決議將每年7月25日訂為「世界預防溺水日」，台中市政府運動局近年力推水域運動深獲市民喜愛，相對也重視運動安全。為呼應國際防溺日，運動局響應中央政策，配合教育部體育署今天於台中舉辦「水域安全嘉年華」，由運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席。

李昱叡指出，水域運動安全至上，感謝體育署對台中市推展水域運動的肯定，並一同推廣安全知識，呼籲重視水域安全。運動局積極配合體育署推動運動i台灣2.0計畫，市長盧秀燕上任以來，連年在大里康橋水域及豐原葫蘆墩公園辦理多項水域運動，包括獨木舟、輕艇以及SUP立槳、防溺宣導等體驗活動，均吸引市民踴躍參加。感謝體育署將水安嘉年華活動擇定於台中舉辦，今天活動也由台中市體育總會輕艇委員會宣導「防溺五招」，由中央與地方合作，向民眾推廣防溺與水上安全觀念。

教育部體育署組長蔡忠益表示，參與水上運動時應選擇有合格救生員進駐的水域和合法地點，現場應有救生員、救生設備。活動宣導時也提到若遇溺水者，要牢記救溺三原則：「岸上救生優於下水救生」、「器材救生優於徒手救生」、「團隊救生優於個人救生」，勿跳水、不落單、不嬉鬧與不長時間泡水，才能維護安全。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕非常重視學生水域運動安全，而教育局也特別把安全宣導發送予所屬學校與學生，也呼籲參與水域運動應要到安全的場域，確保活動安全。

運動局強調，除了戶外水域活動，運動局透過台中市各國民運動中心的水上活動，同步進行安全宣導，由專業教練指導講解救生衣穿著、拋救生圈、利用隨身物品製作助浮器等，宣導正確的防溺觀念，也再次呼籲市民朋友於夏日戲水時，務必重視安全。