第2屆全國法式踢腿術錦標賽23日登場 日世界冠軍來踢場

第2屆全國法式踢腿錦標賽將於明天在鷹雄拳擊館展開激烈競技，今年不僅有我國好手參賽，包括日本世界冠軍梅田、名將平子幸恵也將來台交流。

法式踢腿術，又稱法國腿擊術、法國拳擊、薩瓦特等（法語：Savate），是一種法國武術，結合了拳擊的元素與華麗的腿擊技術。Savate是法語「老鞋」的意思，這大概因為法國踢腿術是唯一一種准許拳手穿鞋踢擊的競技武術。曾在1924年夏季奧運會舉辦一次法式踢腿術比賽項目。

中華民國泰國拳協會法式踢腿術委員會在2018年3月正式加入FISav國際法式踢腿術總會，並簡稱為「中華台北法式踢腿術聯盟」，而接下來幾年我國選手在國際賽上也踢出佳績，包括今年5月在烏茲別克斯坦首府塔什干舉行的亞洲首屆法式踢腿術錦標賽，我國代表隊大放異彩，彭文保勇奪85公斤金牌、李佛元榮獲80公斤金牌、楊創元榮獲75公斤銅牌、翁晟勛取48公斤銅牌。

而這次全國法式踢腿術錦標賽在台灣舉行，為求慎重起見以及提升比賽品質水準，特別邀請FISav亞洲裁判長渡邊憲久來支援裁判技術，除了賽前講習也將在賽期中指導裁判細緻規則執行。

此外，本次日本國家SAVATE隊也以池袋隊名義參賽，包括兩位國際名將，世界與亞洲冠軍梅田（Rumi Umeda）、世界季軍平子幸恵都將來台交流，是台日互相觀摩學習的機會。