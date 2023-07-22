空手道／空手道亞錦賽 辜翠萍過關斬將稍晚爭金

空手道亞洲錦標賽今天在馬來西亞麻六甲登場，台灣女子對打好手辜翠萍在55公斤級一路過關斬將，順利闖進今天下午5時的金牌戰，至於落入敗部的谷筱霜則無緣爭獎牌。

空手道亞錦賽從昨天起一連3天在麻六甲開戰，最有摘金希望的谷筱霜、辜翠萍，今天分別在女子50公斤、女子55公斤級出賽。

曾在2014年仁川亞運拿下女子50公斤級金牌的辜翠萍，在今年亞錦賽55公斤級首輪輪空，接著次輪以9比1輕取中國對手，隨後再以6比5險勝亞運銅牌名將、印尼好手塞妮絲塔拉妮（Cok Istri AgungSanistyarani）。

接著辜翠萍在關鍵的4強賽，以4比1擊敗伊朗的法塔米（Saadati Fateme），順利闖進金牌戰，對手將是哈薩克的凱瑞托娃（Gulmira Kairatovna ）。

辜翠萍在2018年的土耳其公開賽因為體重超過0.1公斤失去參賽資格，也導致她無緣後續的雅加達亞運。接著2019年又遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，不過她並不放棄，直到今年又選上杭州亞運空手道國手。

拿下東京奧運銅牌的文姿云，在今年2月宣布退休後，辜翠萍也順利頂下文姿云在55公斤級的位子。

至於上屆雅加達亞運金牌得主、布農族女戰士谷筱霜，今天在女子50公斤一路闖進4強，才以0比2敗給香港選手曾綺婷。

落入敗部谷筱霜，又不敵沙烏地阿拉伯對手阿傑米（Hawraa Al Ajmi）最終無緣獎牌。谷筱霜去年在烏茲別克塔什干舉行的空手道成人暨青少年亞洲錦標賽摘金。

2023年亞洲空手道錦標賽共有包括台灣、越南、中國、尼泊爾、土庫曼、日本、馬來西亞等32國逾500名選手參賽。