韓國羽賽／小戴晉4強 女單F4再會師

我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF超級500系列的南韓羽球公開賽，於女單4強賽遭遇世界排名第20名的中國大陸好手張藝曼，儘管兩局賽事中都一路與對手拉鋸，但最終仍是以21：17、21：15直落二勝出，攜手山口茜、安洗瑩、陳雨菲晉級4強，也是「女單F4」今年第5度在4強賽會師。

世界排名第4名的戴資穎，在總獎金42萬美元的南韓公開賽前兩輪都以直落二輕取對手後，昨天遭遇張藝曼打得並不輕鬆。兩人在首局前段一來一往，不過在11：11後張藝曼接連出現控球失誤，戴資穎拉出一波5：1攻勢，甚至還打出一個精采的反拍加正拍殺球組合技，儘管張藝曼局末也靠著戴資穎的失誤縮小差距，但仍是讓戴資穎以21：17先下一城。

第二局戴資穎雖然一度陷入亂流落後，不過在局中以後也逐漸回穩，反觀落後的張藝曼卻是愈打愈急，最終戴資穎就以21：15勝出，搶下個人今年第6張4強賽門票。