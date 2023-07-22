聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運代表團 蔡總統授旗

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影

因疫情延期兩次的「2021成都世大運」將於28日登場，蔡英文總統昨天親赴國家運動訓練中心為代表團授旗，勉勵選手突破自我，凱旋歸來；她並指政府已逐步提升國訓中心環境，推動設置國家運動科學中心，公布制定的 「國家運動科學中心設置條例」將於8月1日正式施行，期望培育更多運動場上的台灣之光。

成都世大運原定2021年登場，因新冠肺炎疫情延到2023年，讓不少選手引領企盼。蔡英文總統昨天到國訓中心為代表團授旗，致贈20萬元加菜金。

中華代表團本屆有210名選手出征，當中83人也是9月杭州亞運國手，「鞍馬王子」李智凱、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎等菁英盡出。昨天代表接受總統加菜金的李智凱，第4度參加世大運，也是個人生涯最後一屆世大運，盼取得鞍馬項目三連霸。

蔡總統細數我國運動選手在2019 拿坡里世大運及2020東京奧運的優異表現，她表示，4年前我國選手在在拿玻里拿下9金13銀10銅佳績，很多選手展現堅強賽力，並拿下有優秀成績。

她提及，國訓中心升級計畫邁入第3期，「國家運動科學中心設置條例」下月1日將正式施行，未來在運動管理及健康醫療管理會有更全面的照顧，有政府做後盾，希望選手們盡量享受賽事，將汗水轉成美好果實。

運動 世大運 蔡英文 羅嘉翎 李智凱 楊勇緯

延伸閱讀

跆拳道／東奧摘銅才參加世大運 羅嘉翎：順序好像反了

桃園市運登場 培育國家選手的搖籃 多人在國際賽奪牌

成都世大運代表團出征 蔡總統授旗預祝選手凱旋歸來

體操／從小愛在路上滾 黃彥章被封李智凱接班人不敢想

相關新聞

韓國羽賽／小戴晉4強 女單F4再會師

我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF超級500系列的南韓羽球公開賽，於女單4強賽遭遇世界排名第20名的中國大陸好手張藝曼，儘管...

成都世大運代表團 蔡總統授旗

因疫情延期兩次的「2021成都世大運」將於28日登場，蔡英文總統昨天親赴國家運動訓練中心為代表團授旗，勉勵選手突破自我，...

跆拳／花蓮高農兩國手 將赴黎巴嫩為國爭光

2023亞洲青少年跆拳道錦標賽的國家代表隊選拔賽近日在花蓮舉行，國立花蓮高農學生張詠盛、盧丞楷風光摘冠，雙雙當選國手，9...

世界盃女足／西班牙狂轟46腳 3比0輕取哥斯大黎加

西班牙隊今天在世界盃女足小組賽拿下首勝，全場狂轟46腳，最終3比0輕取哥斯大黎加。西班牙的女足金球獎兩屆得主普特拉斯甚至...

空手道／第19屆亞洲錦標賽 女子組余彥儀第5量級奪銅

第19屆亞洲空手道錦標賽今天在大馬舉行第一天賽事，台灣女子組選手余彥儀在第5量級（+68公斤）組賽事中奪下銅牌

女足世界盃／瑞士隊開門紅 2比0輕取菲律賓

瑞士隊今天在2023紐澳世界盃女足賽取得開門紅，她們以2比0擊敗首次闖入世界盃會內賽的菲律賓隊。巴赫曼上半場罰踢中網及皮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦