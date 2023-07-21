世界盃女足／西班牙狂轟46腳 3比0輕取哥斯大黎加

西班牙隊今天在世界盃女足小組賽拿下首勝，全場狂轟46腳，最終3比0輕取哥斯大黎加。西班牙的女足金球獎兩屆得主普特拉斯甚至只有替補上場，小試身手。

法新社報導，西班牙隊在紐西蘭首都威靈頓進行的這場實力懸殊比賽中展開猛烈攻勢，一共射門46次，其中12次射正，證明自己何以是奪冠熱門，對手整場比賽幾乎只有防守的份，最後以懸殊比分贏得C組首役。

西班牙隊以熟練的傳球技巧，從一開賽就掌控戰局，上半場中段的6分鐘裡連進3球，很快就幾乎讓對手潰不成軍。

兩度榮獲足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的普特拉斯（Alexia Putellas）一直到第77分鐘才替補上場。她17日提早結束訓練，令外界關切她的體能狀況。

西班牙隊總教練維達（Coach Jorge Vilda）昨天表示，將會謹慎調配29歲中場普特拉斯承受的負荷。4月膝蓋受傷歸隊後，她還不曾踢完整場比賽。

普特拉斯在比賽最後數分鐘時，以幾次漂亮的觸球小試身手，但是沒有幫西班牙隊再添分數。