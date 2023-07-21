女足世界盃／瑞士隊開門紅 2比0輕取菲律賓
瑞士隊今天在2023紐澳世界盃女足賽取得開門紅，她們以2比0擊敗首次闖入世界盃會內賽的菲律賓隊。巴赫曼上半場罰踢中網及皮貝爾下半場近距離射門破網，為瑞士隊建功。
路透社報導，上半場結束前，瑞士隊中場索伍（Coumba Sow）在禁區內被菲律賓隊的柯瓦特（Jessika Cowart）不慎踩到，瑞士隊經影像助理裁判技術（Video Assistant Referees, VAR）獲判一次罰球機會，前鋒巴赫曼（Ramona Bachmann）冷靜罰進點球。
由前澳洲國家隊教練斯塔西奇（Alen Stajcic）領軍的菲律賓國家女子足球隊刷新菲國紀錄，成為菲國第一支闖進世界盃足球賽會內賽的代表隊，不論男足世界盃或女足世界盃均為第一次。
菲律賓隊中場女將歸尤（Katrina Guillou）稍早一記進球因越位被判進球無效，令菲律賓隊錯失先機。
瑞士隊進球王暨代表國家出賽次數最多的女將克爾諾戈切維奇（Ana-Maria Crnogorcevic）曾近距離射門未進，隨後巴赫曼罰球中網率隊取得領先。
瑞士隊在下半場主宰比賽，並靠著中場球員皮貝爾（Seraina Piubel）擴大領先優勢。在菲律賓門將麥丹尼爾（Olivia McDaniel）接連擋下克爾諾戈切維奇及索伍的攻門後，皮貝爾在第64分鐘勁射破網。
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