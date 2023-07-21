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空手道／第19屆亞洲錦標賽 女子組余彥儀第5量級奪銅

中央社／ 麻六甲21日專電
第19屆亞洲空手道錦標賽21日在大馬舉行第一天賽事，台灣女子組選手余彥儀（圖）在第5量級（+68公斤）組賽事中奪下銅牌。（中華民國空手道協會祕書長莊志仁提供）
第19屆亞洲空手道錦標賽21日在大馬舉行第一天賽事，台灣女子組選手余彥儀（圖）在第5量級（+68公斤）組賽事中奪下銅牌。（中華民國空手道協會祕書長莊志仁提供）

第19屆亞洲空手道錦標賽今天在大馬舉行第一天賽事，台灣女子組選手余彥儀在第5量級（+68公斤）組賽事中奪下銅牌。

第19屆亞洲空手道錦標賽今天起在大馬麻六甲舉行為期3天賽事，共有包括台灣、越南、中國、尼泊爾、土庫曼、日本、馬來西亞等32國逾500名選手參賽。

中華民國空手道協會祕書長莊志仁今天賽後告訴中央社記者，台灣選手今天參與6項賽事，除男女子組個人形部分外，包括參與男子組第3量級（-67公斤）、女子組第5量級（+68公斤）、女子組第3量級（-61公斤）、男子組第1量級（-55公斤）。

他指出，女子組選手余彥儀在第5量級（+68公斤）賽事中，先後對陣越南、香港與中國選手後，最終為台灣拿下銅牌佳績；男子組陳肇擎在個人形項目拿下第五名。

莊志仁說，女子組選手黃昱儒也在女子組第3量級（-61公斤）中，先後對陣尼泊爾、越南、日本、沙烏地阿拉伯與馬來西亞等國對手，以第5名作收。

他認為，台灣選手將在明天比賽中進入關鍵項目，諸如男子組第5量級（-84公斤）選手吳峻維、女子組第1量級（-50公斤）選手谷筱霜與女子組第2量級（-55公斤）選手辜翠萍都有奪牌機會。

莊志仁強調，台灣選手會在比賽中與各國選手相互較勁，讓年輕選手藉由國際賽事培養更多經驗，也針對自己的缺點多做改進。

谷筱霜

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