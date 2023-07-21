網球／氣哭張帥引眾怒 匈牙利女將道歉：想和她坐下來談

聯合新聞網／ 綜合報導
匈牙利女將托特。 截圖自影片
匈牙利女將托特。 截圖自影片

中國大陸網球好手張帥日前以含淚退賽方式，抗議判決不公，引發外界關注。匈牙利對手托特（Amarissa Toth）的行為備受質疑，贏球後囂張慶祝更引發眾怒，托特女單次輪被淘汰後，也正式向張帥道歉。

張帥比賽中一記回球被判定出界，儘管第一時間她提出抗議，經過重播畫面檢視，球確實有壓在線上，但主審在走進球場觀察球痕後仍是判定該球出界。張帥持續抗議，托特則趁機將球印用鞋子抹去，張帥為了抗議含淚退賽，托特竟高舉雙手慶祝。

不少球員在推特發聲支持張帥，並批評托特沒運動家精神。托特輸球後也錄製道歉影片，「我沒想過職業生涯首勝會引發這麼大的風波，我對這件事感到非常抱歉。」托特強調，「我沒有要不尊重、惹惱或傷害任何人，尤其是張帥。 」

托特坦言自己當下太情緒化，期待未來能和張帥當面溝通，「我想和她坐下來談談，我對這場比賽以這種方式結束，感到非常難過。」

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