打造運動共好生態圈 體育署舉辦運動年曆交流茶會

運動企業認證舉辦至今已邁入第8屆，累積獲證家數達574家，受惠員工總數超過106萬人，為鼓勵企業永續推廣運動，共同打造「運動共好生態圈」，創造企業界更多合作的管道與機會，體育署今天舉辦運動年曆生態圈交流茶會，邀請近40位獲證企業代表出席，分享生態圈共好資源。

體育署自105年起推動運動企業認證，除了頒發運動企業認證以外，更推動「運動年曆生態圈」，邀請企業界共同提升職工運動風氣，並促進企業間各項資源交流。此外，更透過運動年曆LINE＠官方帳號，提供運動企業認證相關諮詢、賽事及活動消息發布及運動生態圈的企業優惠領取等多項功能。

體育署表示，企業可以透過運動年曆平台相互媒合，進行B2B、B2C優惠方案、運動賽事、健康講座及體育課程、企業贊助等不同面向的合作，搭配積分獎勵辦法，進一步加深產業間彼此串聯的媒合服務。此外，112年推出實體與數位版本的「運動企業認同卡」，可作為獲證企業員工身分識別使用，除了可以增加員工對運動企業的認同感，更可憑「運動企業認同卡」享用運動企業認證專屬優惠。

交流茶會現場以分桌形式進行「企業交流暨媒合洽談」，由同桌企業代表輪流分享該企業經營運動推廣方式，接著進行各企業需求及交流回饋、盤點企業生態圈合作模式，並現場邀請企業代表向全場分享各桌交流總結，最後開放自由交流。

此外，交流茶會上也邀請到同時在優惠方案、運動賽事與課程講座皆有參與生態圈合作的友信醫療集團、長期舉辦運動賽事的大師房屋，以及提供課程講座的紐西蘭商萊美進行實際經驗分享與合作倡議，希望藉由不同企業的資源整合及交換，讓運動企業生態圈更加活絡，造福更多企業職工透過運動找到健康與活力。今年度生態圈參與企業還包含了台北旅店、藍海曙光、永豐餘實業、屋馬餐飲、美科實業、迪卡儂、王品餐飲、德高實業、上海商銀、世界健身、傑克斯、忠訓國際、富邦銀行、晨禎營造、牧德科技、遠東新世紀等企業，相關活動及方案請參考網站訊息：https:// isports.sa.gov.tw，或上網搜尋「i運動」。