羽球／戴資穎拍宣導短片 邀民眾為國安雙打出擊

法務部調查局今年國安宣導廣告短片，邀請到我國羽球一姊戴資穎擔綱演出，影片透過動漫方式結合科技感共同呈現，還收錄了戴資穎的殺球、側身擊球、網前救球、扎實的腳步及銳利眼神的精彩片段，希望透過球后的影響力引起民眾對國家安全議題的共鳴。

法務部調查局表示，戴資穎近年羽球賽事屢傳佳績，根據世界羽球聯盟最新公布紀錄，剛奪下2023年台北羽球公開賽女單冠軍的戴資穎，目前不僅穩坐世界排名第4位置，更獲選讀者文摘最受信賴的體育名人，小戴比賽的風采、高超的球技及不服輸的精神，每每讓觀賽的民眾感動不已，更在國內掀起了一陣。

調查局本次和小戴合作的影片風格再次做出突破，以青春活力的動漫方式結合科技感共同呈現，影片收錄了小戴的殺球、側身擊球、網前救球、扎實的腳步及銳利眼神的精彩片段，透過影片風格表現得淋漓盡致外，口白內容更將國安與羽球運動結合，強調防禦、反擊的重要性，讓人看了大呼過癮。

戴資穎堅強的羽球實力，搭配愛國、愛台灣的形象出演國家安全宣導影片，絕對讓全國國民再度為之瘋狂，而調查局局長王俊力也表示，調查局的國安宣導型態一直力求改變及突破，無論是宣導影片的製拍，或是實體活動的內容，就是希望能夠透過活潑的宣導方式，引起民眾對國家安全議題的共鳴，產生共感。特別是影片最後，小戴熱切地呼籲，所有收看這支影片的人，都能和她共同在國家安全的戰場上一起「雙打出擊」，力求喚起每個影片觀看者，對於國家安全的重視。