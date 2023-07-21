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克服左手障礙台灣首位帕運羽球國手方振宇獲總統教育獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供

南市帕運羽球國手方振宇有著別於常人的左手，但在賽場揮拍、跳殺表現一樣精采，本月初獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲今日特別頒發「台南之光」獎牌嘉勉，讚許他突破身體限制、奮力站上世界舞台競技，令市民與有榮焉。

黃偉哲表示，對於方振宇在身障運動羽球比賽的優秀表現給予最高肯定，尤其他一路走來的艱辛與奮鬥精神都令人讚許。由於他即將前往英國參賽，黃偉哲預祝他旗開得勝勇奪冠軍，也強調市府將持續為他尋求更多社會資源支持，讓他更沒有後顧之憂，為國爭光。

目前就讀國立體育大學體育研究所的方振宇，是2021年東京帕運台灣首位站上帕運的羽球選手，初試啼聲即創下佳績勇奪第4名；今年3月參加西班牙托雷多帕拉羽球國際賽榮獲銀牌、6月在加拿大帕拉羽球國際賽獲銀牌。下個月將赴英國謝菲爾德參加四國帕拉羽球公開賽、澳洲公開賽，10月也將參加杭州亞洲帕拉運動會。

方振宇表示，由於出生時難產，致左手肩膀神經叢損傷，無明顯動作功能，訓練過程辛苦卻也勉勵自己應與一般選手無異，時刻謹記媽媽提醒「不要常想自己失去什麼，要想自己還擁有什麼。」現階段目標放眼2024年巴黎帕運，期許能拿獎牌。

體育局長陳良乾表示，台南市在全國身心障礙國民運動會成績穩居前3，羽球與田徑雙棲的方振宇是奪牌常勝軍，在2022年全國身障運動會中方振宇拿下羽球SU5級單打金牌及T46級400公尺金牌，並取得4連霸，另外田徑F46級跳遠也奪金，期盼方振宇持續展現自我實力繼續為台灣爭光。

南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左二）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左二）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左四）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左四）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左四）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供
南市帕運羽球國手方振宇獲頒總統教育獎殊榮，市長黃偉哲（左四）頒發「台南之光」嘉勉。圖／台南市政府提供

羽球 東京帕運

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