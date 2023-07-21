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跆拳道／花蓮高農雙傑獲選亞青國手 將赴黎巴嫩為台灣爭光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立花蓮高農跆拳道選手張詠盛（左）、盧丞楷（右）當選國手，教練蔡念恩（中）也是世錦賽及世大運國手。圖／陳廖霞提供
國立花蓮高農跆拳道選手張詠盛（左）、盧丞楷（右）當選國手，教練蔡念恩（中）也是世錦賽及世大運國手。圖／陳廖霞提供

112年度培育優秀或具潛力運動選手排名賽暨2023亞洲青少年跆拳道錦標賽的國家代表隊選拔，近日在花蓮舉行，國立花蓮高農學生張詠盛、盧丞楷風光摘冠，雙雙當選國手，9月出征黎巴嫩為台灣爭光；張詠盛已連續兩年當選國手，教練陳廖霞期許他今年更放開來打，爭取更好榮譽。

張詠盛及盧丞楷跆拳之路起步晚，都是就讀國風國中才接受專業跆拳道訓練。教練陳廖霞說，詠盛上國中時才150公分高、38公斤重，身材瘦小也沒有跆拳道基礎，但非常好動，和他家人討論過後加入跆拳道，積極和具有企圖心的個性克服身材劣勢，讓詠盛很快成為一名優秀選手，前年在全國原住民運動會拿下金牌，去年、今年連兩年當選國手。

陳廖霞表示，詠盛去年到越南參加亞青賽，是第一次出國比賽，因為太想贏有點放不開，面對哈薩克選手時在最後關頭落敗，非常可惜，今年將升上高三，穩定度已有提升，又有國際賽事經驗，希望能在黎巴嫩拿出最佳表現。

另一名國手盧丞楷今年要升高二，國風國中8年級時跟隨全中運銅牌好手、哥哥盧承宗腳步加入跆拳道隊，展現天賦，111年全中運跆拳道項目摘金，也在110、111年獲全青冠軍二連霸。

日前在花蓮舉行的國手選拔賽，盧丞楷一開始有些緊張，第一回合被對手中端得分，陳廖霞在回合休息時精神喊話「比賽現在才開始」，丞楷集中精神，在第二、三回合取勝，上演逆轉秀奪金。兩人將與國風國中小學妹徐禹莛一同到黎巴嫩為國爭光。

花蓮高農校長梁宇承說，學校與國風國中以課程銜接與專長培育協作模式，培育跆拳道專才，選手在國中端奠定良好基礎，升上花農後在學業方面培養第二專長，也持續在陳廖霞、任鳳儀、蔡念恩等教練指導下精進技術，成軍只有幾年，栽培出許多全國冠軍和國家代表隊人才，今年更獲得雙國手殊榮，讓學校、教練團備感驕傲。

國立花蓮高農學生張詠盛（左）及盧丞楷，雙雙當選國手，9月將出征黎巴嫩為台灣爭光。圖／陳廖霞提供
國立花蓮高農學生張詠盛（左）及盧丞楷，雙雙當選國手，9月將出征黎巴嫩為台灣爭光。圖／陳廖霞提供
國立花蓮高農與國風國中合作培育跆拳道好手，近年來屢創佳績，培育出多位全國冠軍及國手。圖／陳廖霞提供
國立花蓮高農與國風國中合作培育跆拳道好手，近年來屢創佳績，培育出多位全國冠軍及國手。圖／陳廖霞提供

跆拳道 全中運

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