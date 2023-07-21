韓國羽賽／胡綾芳、林筱閔女雙8強止步 陳雨菲驚險晉4強

總獎金42萬美元的BWF超級500系列南韓公開賽今天進入8強賽程，我國今天共有兩組人馬將登場，其中打頭陣的女雙組合胡綾芳／林筱閔今天遭遇世界排名第5名的中國大組合鄭雨／張殊賢，最終以12：21、20：22敗下陣來。

今年台北公開賽挺進到女雙8強賽的胡綾芳／林筱閔，本周排名來到第53名，而在南韓公開賽前兩輪都遭遇對手退賽的情況下，她們也兵不血刃的晉級到8強，並碰上去年就曾在海洛公開賽交手過的鄭雨／張殊賢，當時台灣組合僅抵抗了34分鐘就直落二敗北。

不過今天兩組人馬再度碰頭，胡綾芳／林筱閔也展現韌性，儘管首局前段一度大比分落後，並以21：12被對手先下一局，但第二局胡綾芳／林筱閔展開反撲，在0：3開局後連得5分逆轉，並在該局後段與大陸組合一路拉鋸，一路戰至20：20，但最終胡綾芳／林筱閔連續出現回擊出界與掛網的狀況，讓鄭雨／張殊賢以22：20帶走4強賽門票。

至於女單世界排名第3名的陳雨菲今天則是在與同胞王祉怡的內戰中陷入苦戰，在首局被對手以21：10先拿下的情況下，第二局更是苦戰到25：23才勝出，不過決勝局陳雨菲也展現抗壓力，以21：12成功關門，成為「女單F4」首位晉級到4強賽的成員，至於戴資穎稍後則將登場迎戰張藝曼。