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跆拳道／東奧摘銅才參加世大運 羅嘉翎：順序好像反了

中央社／ 高雄21日電
跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。 聯合報系資料照
跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。 聯合報系資料照

今年成都世大運台灣代表隊中包括楊勇緯、羅嘉翎李智凱等3人，都是已在奧運奪牌的菁英選手，不過羅嘉翎卻是生涯首度參加世大運，讓她笑說：「我選手生涯經歷好像相反了。」

受到疫情影響，國際賽事的賽程從2020年就開始大亂，包括東京奧運也延後1年到2021年舉辦，而原訂2021年的成都世大運，也順延2年到今年才登場。

21歲的羅嘉翎在東京奧運拿下女子57公斤級銅牌，當時還未滿20歲的她，是台灣最年輕的奧運奪牌選手，如今才要迎來個人的世大運初體驗。

羅嘉翎在接受媒體聯訪時露出招牌甜笑說：「我的選手生涯經歷好像跟別人都不太一樣，什麼運動會都還沒參加時，第1個參加的就是奧運，然後才開始回頭來參加世大運和亞運。」

儘管已經在奧運奪牌，但首度參加世大運還是讓羅嘉翎滿心期待地說：「還是有點興奮，畢竟延後了2年還是有點期待，希望能踢回好成績，也當作亞運前的磨練。」羅嘉翎在世大運將參加57公斤級。

羅嘉翎上週才在澳洲公開賽獲得女子62公斤級奪金，回台後也積極努力配合降體重，目前穩定控制在59公斤左右。

羅嘉翎說：「我上網站看，好像都還看不到參賽選手的名單，所以也無法情蒐也不知道主要對手是誰，不過因為世大運在世界跆拳道總會的積分很低，所以我想一般在國際賽遇到的重要對手應該是不會參加。」

包括世大運在內，羅嘉翎今年到年底還有7場比賽要參加，積極爭取巴黎奧運的參賽積分。

羅嘉翎 亞運 李智凱

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