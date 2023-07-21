成都世大運代表團出征 蔡總統授旗預祝選手凱旋歸來

因疫情延期兩次的「2021 成都世大運」將於7月28日登場，蔡英文總統今天親赴國家運動訓練中心為代表團授旗，勉勵選手突破自我，凱旋歸來，她並指政府已逐步提升國訓中心環境，推動設置國家運動科學中心，公布制定的 「國家運動科學中心設置條例」將於8月1日正式施行，期望培育更多運動場上的臺灣之光。

成都世大運原定2021年登場，因新冠肺炎疫情延到2023年，讓不少選手引領企盼。蔡英文總統今天到國訓中心為代表團授旗，致贈20萬加菜金，期許選手創造佳績。

台灣代表團本屆有210名選手出征，當中83人也是9月杭州亞運國手，「鞍馬王子」李智凱、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎等菁英盡出。今天代表接受總統加菜金的李智凱，第4度參加世大運，也是個人他生涯最後一屆世大運，盼取得鞍馬三連霸。

蔡總統細數我國運動選手在2019 拿坡里世大運及2020東京奧運的優異表現，她表示，4年前我國選手在在拿玻里拿下9金13銀10銅佳績，很多選手展現堅強賽力，像李智凱在東奧就拿2大金牌，也跆拳道戰將大展身手，拿下有優秀成績。

她提及，國訓中心升級計畫已邁入第3期，「國家運動科學中心設置條例」下月1日將正式施行，未來在運動管理及健康醫療管理會有更全面的照顧，有政府做後盾，希望選手們能盡量享受賽事，將汗水轉成美好果實。