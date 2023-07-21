快訊

告NONO遭黑道威脅「處理妳」！小紅老師抓幕後黑手

影╱義大利下「網球大小」超巨大冰雹 砸傷至少110人

博士後出路少 教授拋培育「研究科學家」突圍

成都世大運代表團出征 蔡總統授旗預祝選手凱旋歸來

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影

因疫情延期兩次的「2021 成都世大運」將於7月28日登場，蔡英文總統今天親赴國家運動訓練中心為代表團授旗，勉勵選手突破自我，凱旋歸來，她並指政府已逐步提升國訓中心環境，推動設置國家運動科學中心，公布制定的 「國家運動科學中心設置條例」將於8月1日正式施行，期望培育更多運動場上的臺灣之光。

成都世大運原定2021年登場，因新冠肺炎疫情延到2023年，讓不少選手引領企盼。蔡英文總統今天到國訓中心為代表團授旗，致贈20萬加菜金，期許選手創造佳績。

台灣代表團本屆有210名選手出征，當中83人也是9月杭州亞運國手，「鞍馬王子」李智凱、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎等菁英盡出。今天代表接受總統加菜金的李智凱，第4度參加世大運，也是個人他生涯最後一屆世大運，盼取得鞍馬三連霸。

蔡總統細數我國運動選手在2019 拿坡里世大運及2020東京奧運的優異表現，她表示，4年前我國選手在在拿玻里拿下9金13銀10銅佳績，很多選手展現堅強賽力，像李智凱在東奧就拿2大金牌，也跆拳道戰將大展身手，拿下有優秀成績。

她提及，國訓中心升級計畫已邁入第3期，「國家運動科學中心設置條例」下月1日將正式施行，未來在運動管理及健康醫療管理會有更全面的照顧，有政府做後盾，希望選手們能盡量享受賽事，將汗水轉成美好果實。

蔡總統指各位優秀青年選手，都是國家札根基層的成果，期待能挑戰更高的國際舞台，而隨隊醫療及行政等工作人員的付出，都是讓選手締造佳績的關鍵，她期待大家突破自我，凱旋歸來，「台灣加油」。

成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影
蔡英文總統致贈世大運代表團20萬加菜金，由鞍馬王子李智凱代表接受。記者王昭月／攝影
蔡英文總統致贈世大運代表團20萬加菜金，由鞍馬王子李智凱代表接受。記者王昭月／攝影
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影
成都世大運代表團將出征，蔡英文總統親赴國訓中心授旗，預祝凱旋歸來，記者王昭月／攝影

李智凱 跆拳道 2020東京奧運

延伸閱讀

亞總理監事會議開幕典禮 蔡總統：盼深化台灣與印太國家經貿連結

備戰成都世大運、杭州亞運 選手教練出賽優先安排商務艙

體操／從小愛在路上滾 黃彥章被封李智凱接班人不敢想

體操／林育信的最後任務 助李智凱奪金和延續山中傳奇

相關新聞

杭州亞運／中華隊524位選手 拚破10金

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運，今年9月23日到10月8日登場，體育署昨天公布中華代表團選手名單，將派出524位選...

杭州亞運／最年輕國手才10歲！桌球教父莊智淵成「七朝元老」

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運將於9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手...

韓國羽賽／12：1攻勢關門 小戴直落二速勝晉8強

BWF超級500系列南韓公開賽，昨天舉行16強賽事，在我國多組選手中箭落馬後，一姊戴資穎在16強賽面對年僅19歲的馬來西...

成都世大運代表團出征 蔡總統授旗預祝選手凱旋歸來

因疫情延期兩次的「2021 成都世大運」將於7月28日登場，蔡英文總統今天親赴國家運動訓練中心為代表團授旗，勉勵選手突破...

女足世界盃／澳洲1比0勝愛爾蘭取得開門紅

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，澳洲隊在大將柯爾（Sam Kerr）因傷缺陣情況下，仍以1比0...

女足世界盃／本屆首戰 紐西蘭1比0氣走挪威

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦