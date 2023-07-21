女足世界盃／巴西正歷經世代交替 奪冠前景不樂觀

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，儘管巴西女足目前世界排名第8，實力和求勝心都很強，但球隊正經歷世代交替，奪冠前景不樂觀。

美國在8屆女子世界盃足球比中贏得4次冠軍，也在最後2屆世界錦標賽稱后，所以是本屆世足賽奪冠大熱門。但2022年底，美國國家隊連續3場敗給英國、西班牙和德國3支歐洲球隊，讓對手在世界盃上打破美國霸權帶來了希望。

巴西環球電視台體育頻道SportTV評論員曼東薩（Renata Mendonça）表示，儘管巴西女足目前世界排名第8，但她是1支正在經歷世代交替的團隊，如果能夠挺進半決賽，已經是很大的成功。

美國數據分析公司Gracenote預測，巴西有41%的機率在小組淘汰賽中以第2名出線，然後與難纏的德國隊對決。而巴西最終奪冠的機率只有7%。

體育頻道ESPN Deportes委內瑞拉記者卡拉斯奎羅（Geraldine Carrasquero）認為，巴西有世界第1的足球女王馬塔（Marta）和很多在歐洲和美國聯賽表現出色的年輕球員，還有在女教練桑德哈吉（Pia Sundhage）的帶領下，她們有可能為大家帶來驚喜。

拉丁美洲將在本屆世界盃擁有最多代表隊，而這都要拜參賽球隊總數從24支增加到32支，以及該區域一些國家女子足球的逐步發展。

例如阿根廷、哥倫比亞和哥斯大黎加已經是世界盃老手，而海地和巴拿馬將首次亮相。每支球隊都有不同目標，但同樣雄心勃勃。

卡拉斯奎羅表示，她對南美球隊的期望是，她們能夠打破各自的玻璃天花板。例如阿根廷，將是在第一場比賽獲勝。

體育頻道TNT Sport評論員黎瑞納（Angela Lerena）指出，阿根廷的防守態度較謹慎，因為自知不如大多數參加世界盃的球隊，但隨著2年前教練波爾塔諾娃（Germán Portanova）到來，球員的態度有了轉變，現在她們說將像阿根廷男足一樣採取多人同時進攻的踢球方式，在球場上發揮主導作用。

哥倫比亞將面臨一項艱巨的任務，試圖與8年前在加拿大世界盃上取得的成就相媲美，當時出人意料地擊敗了法國進入淘汰賽，最後輸給美國。卡拉斯奎羅認為哥倫比亞有機會進入下一階段比賽，但球員之間必須配合無間。