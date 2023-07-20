女足世界盃／澳洲1比0勝愛爾蘭取得開門紅
澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，澳洲隊在大將柯爾（Sam Kerr）因傷缺陣情況下，仍以1比0踢贏愛爾蘭取得開門紅，使得7萬5000名地主國球迷興奮不已。
澳洲隊於下半場第52分鐘取得罰球機會，由替補隊長凱特莉（Stephanie Catley）操刀12碼破網，射進全場唯一進球。
這也確保澳洲女足隊在賽況艱難的分組賽B組率先取得3分積分，朝隊史首次闖進4強賽的目標更邁進一步。
澳洲隊教練葛斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示：「我非常、非常、非常高興，能在世界盃第一場比賽就取得3分積分。」
他還說，「我們知道這或許是最艱難的賽事之一，你必須尋找到突破口」。
澳洲隊明星球員柯爾因為小腿受傷而缺陣，令她們失去一員大將，她最快要到第3場比賽才能上場。
這代表柯爾在澳洲下一場對決奈及利亞的比賽也會缺陣，醫療小組將於澳洲迎戰上屆奧運冠軍加拿大的最後一場小組賽事之前，對她的傷勢進行評估。
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