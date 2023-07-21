韓國羽賽／直落二勝出 小戴晉8強

BWF超級500系列南韓公開賽，昨天舉行16強賽事，在我國多組選手中箭落馬後，一姊戴資穎在16強賽面對年僅19歲的馬來西亞選手萊莎娜，再度展現秋風掃落葉之姿，僅花29分鐘就以21：15、21：5直落二勝出，挺進到8強賽。

這次南韓公開賽我國共有7組人馬晉級到16強賽，其中女雙的胡綾芳／林筱閔昨天在對手棄賽的情況下，成為首組闖進到8強賽的我國選手，至於其他6組相繼登場的選手中，僅有戴資穎搶下勝利。

目前世界排名第4名的戴資穎，昨天與年僅19歲的萊莎娜生涯首度碰頭，在首局賽事中萊莎娜還趁著戴資穎自身失誤偏多，一度在比賽後段還縮小差距，不過戴資穎最終仍是靠著一記強勁的殺球以21：15先下一城。

第二局戴資穎則是乘勝追擊，開局路後就迅速拉開差距，加上局末一波12：1的攻勢成功關門，搶下8強賽門票，接下來將遭遇中國大陸選手張藝曼，兩人在2020年馬來西亞名人賽首度碰頭，當時小戴直落二勝出。

至於我國一哥周天成昨天則是碰上世界排名第16名的丹麥安東森，最終以13：21、19：21敗下陣來，王子維也不敵陸光祖，雙雙止步於16強。