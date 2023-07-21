杭州亞運／中華隊524位選手 拚破10金

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運，今年9月23日到10月8日登場，體育署昨天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手競逐32種運動種類，其中包括13位東京奧運奪牌選手；代表團總人數超過700人，將以突破10金為目標。

524位選手包括13位東京奧運奪牌選手，「舉重女神」郭婞淳和陳玟卉、「柔道男神」楊勇緯、羽球「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩和湯智鈞、桌球林昀儒和鄭怡靜、體操李智凱及拳擊黃筱雯都再披國手戰袍；雅加達亞運射擊奪金林穎欣、呂紹全，競速溜冰的趙祖政和李孟竹及男子龍舟隊將尋求連霸。

代表團成員還包括8月才要滿11歲的滑板女將林逸凡，42歲的「桌球教父」莊智淵從1998年曼谷亞運就無役不與，將成亞運「七朝元老」，剛在亞洲田徑錦標賽摘下跳遠金牌且取得明年巴黎奧運資格的林昱堂也在列；團體球類運動部分，男籃、女籃、棒球、壘球、男足、女足、男排和女排都會派隊出賽，卡巴迪男子隊將首度出征，7人制橄欖球隊也將出賽。

體育署副署長洪志昌說，預計9月15日起分10梯次前往杭州，交通運輸以商務艙優先考量，搭配豪華經濟艙。