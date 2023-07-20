亞運／最年輕國手才10歲！桌球教父莊智淵成「七朝元老」

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運將於9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手競逐32種運動種類，其中滑板女將林逸凡僅10歲，42歲的「桌球教父」莊智淵將第7度出征亞運。

今年亞運國手共有524名，其中83人和月底開幕的成都世大運重複。體育署副署長洪志昌表示，加上教練和代表團成員等，總人數將超過700人，不過和上屆雅加達亞運的「史上最大團」相較，今年選手人數少60人。

雅加達亞運完成空手道連霸的「小清新」文姿云因生涯規劃退出國家隊，放棄到杭州挑戰3連霸，上屆奪下體操單槓金牌、地板銀牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻因2月左腳阿基里斯腱斷裂，杭州也不會與會。

杭州亞運國手包括13位東京奧運奪牌選手，「舉重女神」郭婞淳和陳玟卉、「柔道男神」楊勇緯、羽球「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩和湯智鈞、桌球林昀儒和鄭怡靜、體操李智凱及射擊黃筱雯都再披國手戰袍。