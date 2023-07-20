快訊

一票專家預測失準！瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

70歲影后「減齡演出」驚呆網…扮嫩演少女 還喊小18歲男星爹

民宅內部曝光！17樓換冷氣砸死女大生 勞檢處：最重罰30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／最年輕國手才10歲！桌球教父莊智淵成「七朝元老」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊智淵。 法新社
莊智淵。 法新社

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運將於9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手競逐32種運動種類，其中滑板女將林逸凡僅10歲，42歲的「桌球教父」莊智淵將第7度出征亞運。

今年亞運國手共有524名，其中83人和月底開幕的成都世大運重複。體育署副署長洪志昌表示，加上教練和代表團成員等，總人數將超過700人，不過和上屆雅加達亞運的「史上最大團」相較，今年選手人數少60人。

雅加達亞運完成空手道連霸的「小清新」文姿云因生涯規劃退出國家隊，放棄到杭州挑戰3連霸，上屆奪下體操單槓金牌、地板銀牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻因2月左腳阿基里斯腱斷裂，杭州也不會與會。

杭州亞運國手包括13位東京奧運奪牌選手，「舉重女神」郭婞淳和陳玟卉、「柔道男神」楊勇緯、羽球「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩和湯智鈞、桌球林昀儒和鄭怡靜、體操李智凱及射擊黃筱雯都再披國手戰袍。

代表團最年輕成員是公園滑板女將林逸凡，她下月8月才要滿11歲；42歲的「桌球教父」莊智淵從1998年曼谷亞運就無役不與，將成亞運「七朝元老」，成代表團指標成員。

杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供
杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供
杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供
杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供
杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供
杭州亞運中華代表團名單。圖／體育署提供

亞運 桌球 體育署

延伸閱讀

亞運／挺護國神醫 中華代表團醫療團隊名單不變

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

僑泰高中全國技能競賽獲2銀1銅 陳榆媃晉級國手選拔

跆拳道／羅嘉翎換量級帶傷摘金 教練劉聰達仍憂傷勢加劇

相關新聞

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天舉行16強賽程，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第73名的馬來西亞19歲小將萊莎娜（L...

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運，今年9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選...

杭州亞運／中華代表團目標10金 體育署點名奪牌重點

杭州亞運9月23日開幕，中華代表團今天公布選手名單，共有524名選手參加32種運動種類，其中和月底開幕的成都世大運選手重...

足球／2023女足世界盃首戰 紐西蘭1比0氣走挪威

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗...

亞運／最年輕國手才10歲！桌球教父莊智淵成「七朝元老」

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運將於9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手...

帕拉桌球／將國際賽帶到新北 穆閩珠：最好體育外交

中華帕拉林匹克總會在現任會長穆閩珠上任後，積極與國際接軌，不但曾在2021年舉辦國際帕拉林匹克委員會（Internati...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦