帕拉桌球／將國際賽帶到新北 穆閩珠：最好體育外交

中華帕拉林匹克總會在現任會長穆閩珠上任後，積極與國際接軌，不但曾在2021年舉辦國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）會員大會，更在今年舉辦2023新北市國際帕拉桌球公開賽，共有16國、超過230位選手與隊職員參賽，讓舉辦賽事的板樹體育館熱鬧滾滾，穆閩珠表示，這是最好的體育外交。

「我很希望做到的，首先就是國際接軌，參與國際會議，參與國際組織，參與國際運動賽事，最好你還要有能力主辦國際賽事。」穆閩珠強調，上任帕總會長以來，最重要的工作就是與國際接軌，不只是出國參加會議或賽事，更要把國際會議跟賽事帶進台灣。

疫情後國際解封，中華帕總在新北市首度舉辦國際帕拉桌球公開賽，用心提升賽事水準，不僅將板樹體育館打造為出色場館，還設計賽事官網，相關規劃與安排皆獲得國際桌總（ITTF）的肯定。值得一提的是，選手之夜請來國際聲樂家簡文秀擔任表演嘉賓，精彩演出獲得參賽各國好手一致好評，更是國內舉辦國際賽少有的高規格。

「站在體育外交的部分是非常有意義的。」穆閩珠強調，就如同2021年舉辦國際帕拉林匹克委員會的會員大會，雖因疫情是線上會議，但我們承辦國際會議的能力獲得國際肯定，她說：「這次舉辦桌球公開賽，來的許多參賽國家都是聯合國會員，我們把聯合國搬來我們家，這種事就是一定要做，做了就有成果。」

心心念念與國際接軌，穆閩珠都是為了台灣的帕拉運動員，她陪著選手出國參賽，也到台灣各地關心選手近況，她說：「有許多選手身體已經不方便，連家庭環境都不理想，運動改變了他們的心態，甚至是生命的意義。」她對選手如數家珍，正是用心才能感同身受。

穆閩珠強調，現在國際帕拉林匹克委員會的路線就是競技運動，感謝體育署幫助成立潛力新秀培育計畫，讓中華帕總能持續培養年輕的帕拉選手，讓他們從運動找到人生目標，甚至可能前進到國際舞台，為國爭光。

努力與國際接軌，承辦國際賽事，穆閩珠特別感謝來自教育部體育署的支持，地方政府包括新北市政府與台中市政府對舉辦國際賽事的協助，更感謝許多企業界的支持，包括億光電子、愛爾麗集團，以及儒鴻教育基金會等，她感性地說：「在我退休後的日子，如果能盡我所能去結合各界力量與資源去幫助這些帕拉運動員，讓他們能走出陰影、迎向陽光，甚至能超越顛峰、為國爭光，都是很有意義的，我都會盡力去做。」