亞運／挺護國神醫 中華代表團醫療團隊名單不變

長年擔任亞運、奧運中華代表團隊醫的林聖章，有「護國神醫」美名，但近日遭橋頭地院依醫師法判處10個月徒刑，林聖章已親自出面喊冤將，將上訴到底，今天體育署副署長洪志昌也提到，林聖章和選手醫病關係良好，以選手權益為優先，林聖章仍會隨代表團前往杭州。

洪志昌表示，尊重司法判決，不過案件仍在審理，林聖章的醫師執照也沒被撤銷或廢止，「林醫師在國訓中心這麼久，他在團隊裡受肯定，目前奧運組團評估，會以選手權益為優先，他還是在代表團裡。」

今年3月中華奧會和體育署組成杭州亞運考察團，林聖章也隨隊，期間考察團成員和教練出現身體不適狀況，都是尋求林聖章幫助、解決。洪志昌也強調，林聖章對代表團選手十分照顧，且和選手醫病關係良好，許多費用甚至自行吸收，「這是10年前的案子，他對代表隊的付出，我想對他了解的都知道。」

林聖章被指103年時讓陳姓女護理師進行診療，賺取健保費2萬8409元，他已出面強調案件是健保署不當稽核人員做出的不恰當指控，護理師只是替病患做減重諮詢，卻被誤解成看診，會委請律師維護自身清白，上訴到底。

因疫情延期一年的杭州亞運將在9月23日開幕，中華代表團將由524名選手出征。洪志昌表示，今年沒有「交換卡」，離開的職員卡片不能繼續使用，代表團人數上會先滿足教練和醫療團隊需求，療團隊預計近40人，唯一減少的將是後勤部分。