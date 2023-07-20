足球／紐澳女子世足賽開踢 首戰為槍擊罹難者默哀

紐西蘭毛利人傳統文化表演活動為第9屆女子世界盃足球賽揭開序幕。在此之前，奧克蘭發生槍擊事件，且地點鄰近挪威隊下榻旅館，開幕戰兩隊賽前為喪命的兩人進行默哀。

綜合路透社和法新社報導，警方表示槍手已死，讓槍擊案不再具有威脅性。紐西蘭總理希金斯（ChrisHipkins）也說，國家的安全無虞。

開幕式包括毛利人哈卡傳統戰舞等表演。東道主之一紐西蘭國家女子足球隊今天在奧克蘭伊甸公園體育場（Eden Park）與挪威進行本屆開幕戰，預料觀眾人數將超過此前在紐西蘭舉行的所有國際足球賽。

發生槍擊事件後，當局在體育場外部署額外警力和保安。

參加開幕式的22歲學生貝奧特吉（IsabellaBeeortegui）表示：「看到警力加強，我感覺安全多了，因為知道有他們在看守。」

國際足球總會（FIFA）發聲明表示，國際足總對於事件發生現場周遭的球隊給予支持。

聲明指出：「FIFA已獲悉這是單一事件，與足球活動無關，今晚在伊甸公園體育場舉行的開幕戰將如期進行。」

挪威「世道報」（Verdens Gang）引述挪威隊長姆耶爾德（Maren Mjelde）的話：「當直升機在旅館窗外盤旋、大量緊急事故車輛抵達時，每個人都很快醒來。起初我們不知發生何事，但最終電視和當地媒體都有最新消息。」

另一地主澳洲隊將在台北時間20日晚間6時於雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）出戰愛爾蘭隊。此役的7萬張門票銷售一空，已締造澳洲當地的女足賽票房新高。