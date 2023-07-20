杭州亞運／中華代表團目標10金 體育署點名奪牌重點

杭州亞運9月23日開幕，中華代表團今天公布選手名單，共有524名選手參加32種運動種類，其中和月底開幕的成都世大運選手重疊83人、15種運動。體育署副署長洪志昌喊出「突破10金」目標，包括舉重、柔道、跆拳道、射箭、體操、滑輪溜冰和軟網等都是奪牌重點種類。

中華代表團亞運史上最佳成績是1998年曼谷亞運的19金、16銀、41銅；上屆2018年雅加達亞運，中華代表團組成史上最大團，584名選手創隊史最高，最終帶回隊史次佳的17金、19銀、31銅，好表現延續到延期一年的東京奧運，共獲得隊史最佳的2金、4銀、6銅。

體育署副署長洪志昌今天表示，杭州亞運選手比雅加達亞運少60人，且因新冠肺炎疫情，近2、3年選手出國機率不大，評估上有點難度，且地主大陸隊肯定會精銳盡出，在不給選手太多壓力下，「突破10金」是較務實的目標。

洪志昌也特別點名剛在亞洲田徑錦標賽奪下金牌及巴黎奧運參賽資格的跳遠好手林昱堂，期待年輕選手能在國際大賽綻放光芒，「杭州亞運也是備戰2024年巴黎奧運非常好的指標，是體育署支援選手拿參賽資格很好的檢測點。」

杭州亞運國手有83人、15種運動和月底開幕的成都世大運重疊，另有13位東京奧運奪牌選手再披國手戰袍，不過雅加達亞運奪金的空手道「小清新」文姿云和體操「亞洲貓王」唐嘉鴻都不在今年名單中。