杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運，今年9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選手競逐32種運動種類，代表團總人數超過700人，體育署副署長洪志昌表示，將以突破10金為目標。

洪志昌表示，今年參賽人數524位選手，人數比上屆雅加達亞運少60人，預計9月15日開始分10梯次前往杭州，交通運輸以商務艙優先考量，搭配豪華經濟艙。

524名選手包括13位東京奧運奪牌選手，包括「舉重女神」郭婞淳和陳玟卉、「柔道男神」楊勇緯、羽球「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩和湯智鈞、桌球林昀儒和鄭怡靜、體操李智凱和拳擊黃筱雯都再披國手戰袍；雅加達亞運射擊奪金林穎欣、呂紹全，競速溜冰的趙祖政和李孟竹及男子龍舟隊也將尋求連霸。

團體球類運動部分，男籃、女籃、棒球、壘球、男足、女足、男排和女排都會派隊出賽，卡巴迪男子隊將首度出征，7人制橄欖球也將出賽。

洪志昌提到，團隊運動要奪牌難度相當高，但上屆男排站上頒獎台，男籃和女籃也闖進4強，目前男足也在備戰奧運資格賽，「團體項目，能維持亞洲前8、提出較好評估，都能同意，有企圖心都支持。」

2018年雅加達亞運，中華代表團奪得隊史次佳的17金19銀31銅，洪志昌務實說，今年地主國大陸肯定精銳進出，且亞洲強項重疊性高，中華代表團會朝「突破10金」來努力，「這是比較務實的看法。」