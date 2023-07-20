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韓國羽賽／敗給丹麥好手 第2種子周天成提前落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成意外落馬。法新社
周天成意外落馬。法新社

2018年打下南韓公開賽冠軍，我國「一哥」周天成今天沒能複製佳績，今天第二輪面對世界排名16的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），沒把握第二局領先機會，直落2出局，第2種子提早落馬。

總獎金42萬美金的南韓公開賽屬於BWF超級500系列，我國羽將共有7組選手晉級第二輪，其中女雙林筱閔／胡綾芳因對手退賽，兵不血刃晉級8強，但2位男單代表都沒能挺進，「羽球王子」王子維錯失首局2個局末點，遭列第7種子的大陸陸光祖以22：20、21：18帶走8強門票。

列第2種子的小天碰安東森，首局小天10：11落後時，遭安東森連拿6分拉開差距，進而以21：13先下一城；第二局比分拉鋸，小天曾取得17：15領先，但遭追平，19：19時網前小球救球不及，安東森第一個「賽末點」小天又出現判斷失誤，最後一刻才出拍下將球回擊出界，讓安東森以21：19取得對戰3連勝。

打頭陣的女雙劉巧芸／汪郁喬，今天面對世界18的日本組合中西貴映／岩永鈴以12：21、16：21止步，女單「小小白」白馭珀碰世界排名第3的東京奧運金牌名將陳雨菲也沒能突破，以11：21、12：21敗陣。

「一姊」戴資穎是今天壓軸出賽的台將，將碰馬來西亞對手萊莎娜（Letshanaa Karupathevan）。

陳雨菲 羽球 戴資穎

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