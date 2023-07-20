韓國羽賽／錯過2個局末點 王子維遭逆轉無緣8強

我國「羽球王子」王子維今天在南韓公開賽碰世界排名13的大陸對手陸光祖，王子維首局握有2個局末點但遭逆轉，最終以20：22、18：21吞敗，和女雙組合劉巧芸／汪郁喬止步16強。

南韓公開賽總獎金42萬美元，屬於BWF超級500系列，我國羽將包括「一哥」周天成、「一姊」戴資穎在內，共7組闖過頭關，其中女雙林筱閔／胡綾芳因對手退賽，成為第一組拿到8強門票的台將。

今天由世界排名43的劉巧芸／汪郁喬打頭陣，面對世界18的日本組合中西貴映／岩永鈴，寶島組合以12：21、16：21止步。

世界排名29的王子維碰陸光祖，王子維開局打出7：1攻勢，雖被追到14：14平手，但在18：18時「羽球王子」連下2分，率先取得「局末點」機會，不料卻被陸光祖連下4分，反以22：20逆轉搶下首局。

第二局陸光祖在1：3落後下連拿6分逆轉，王子維5：10時也回敬一波5：0攻勢，但11：12時又被陸光祖連拿5分拉開差距，王子維雖曾追到17：18，但逆轉仍差一步，最終讓陸光祖以21：18收下4度對戰的第3勝。

下午還有4組台將將上陣，女單「小小白」白馭珀將在第三球場挑戰列女單第3種子的東京奧運金牌得主陳雨菲，另3組台將都在第一球場出賽，排第7場次出賽的周天成將碰丹麥好手安東森（Anders Antonsen），下一場就是男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵碰世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），排第11場的小戴對決萊莎娜，約下午4點半登場。