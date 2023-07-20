韓國羽賽／小戴連拿13分 首戰28分鐘取勝

台北公開賽奪冠後再度出賽，我國羽球「一姊」戴資穎昨天在南韓公開賽首戰輕鬆過關，和「小小白」白馭珀、「羽球王子」王子維晉級第二輪，尋求突破個人在南韓公開賽4強紀錄。

南韓公開賽過往多在首爾舉辦，2019年在仁川舉行，2020、21年都因新冠肺炎疫情取消，去年恢復舉辦，今年移師麗水，也是小戴2019年打進個人最佳4強成績後再度參賽。

上月台北公開賽奪冠後再出賽的小戴，昨只花28分鐘就以21：17、21：7解決世界排名45的印度對手班索德，第2局更有連拿13分的驚人演出；接著上陣的白馭珀也傳捷報，以21：18、10：21、21：13力退印度名將辛德胡，和小戴同闖16強。

小戴從台北公開賽起6連勝，強調南韓首戰仍在熟悉新場館，已經預告明年巴黎奧運後退役，今年是否是小戴最後一次參加南韓公開賽？她維持一貫態度，先著眼當前，沒去想明年的狀況。

南韓公開賽是BWF超級500系列賽，女單世界排名前4全部報到，列第4種子的小戴今天將碰世界排名73的馬來西亞萊莎娜，白馭珀則要和排名第3的東京奧運金牌陳雨菲搶8強門票。