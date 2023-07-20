每天苦練羽球 吳于嫣盼進軍巴黎帕運

今年總統教育獎由新北市三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣、汐止國中楊薰絜及龍埔國小林義宸拿下，其中吳于嫣患「軟骨發育不全症」，但她每日訓練5小時，獲2021杜拜青年亞帕運金牌、2022年西班牙羽球公開賽銀牌，積極進軍2024年巴黎帕運。

吳于嫣因患軟骨發育不全症，練球比一般人辛苦。她說，最大困難是隊友的移動速度力量更快、更強，別人一步，她可能要很多步才打得到，但只能更盡力去追每一顆球，也要求自己步頻要更快。

而莊佳龍來自單親、中低收入、隔代教養家庭，家中經濟來源是靠阿嬤、爸爸在工地做清潔工作，賺取生活費，他國小二年級加入體操隊，2020年獲全中運7面金牌，2021年、2022年更獲9面金牌，並於去年代表台灣參加法國世界中學生運動會，獲雙槓金牌、單槓銀牌。

楊薰絜則罹膠原蛋白基因突變，小學五年級時，因脊椎側彎壓迫肺臟，一度呼吸衰竭病危，脫險後更珍惜生命，對任何課程都全力以赴。另外，林義宸因自閉症從小進出醫院，用畫筆和文字描繪世界的美麗，帶來正向力量。

4名總統教育獎得主昨從新北市長侯友宜手上獲獎金1萬元，侯表示，學生們學習過程中力爭上游，綻放生命光芒。教育局也說，未來4年預計再增置45班特教班、96名特教教師，可再照顧約1000名特教學生。