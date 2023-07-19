韓國羽賽／周天成壓軸出線 女雙林筱閔、胡綾芳直闖8強

總獎金42萬美金的南韓公開賽今天全面開戰，「一哥」周天成成壓軸上場的台將，他面對世界排名45的馬來西亞對手詹俊為沒遇到太大阻礙，以21：13、21：11打下對戰2連勝，和「羽球王子」王子維分頭挺進男單16強。

小天是南韓公開賽2018年冠軍，今年以男單第2種子的身份出賽，今天面對詹俊為，首局在16：13時連拿5分先下一城，第二局也是在13：10領先時連拿7分奠定勝基，歷時31分鐘打下勝利。

南韓公開賽屬於BWF超級500系列，今天共有6組台將登場，女單「一姊」戴資穎只花28分鐘就以21：17、21：7解決印度世界排名45的班索德（Malvika Bansod），接棒上陣的白馭珀3局大戰以21：18、10：21、21：13力退世界排名17的印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），「羽球王子」王子維碰印度喬治（Kiran George）也以21：17、21：9闖關。

混雙楊博軒／胡綾芳首戰打到第二局，因楊博軒腳踝扭傷退賽；會外出線的女單小將黃瀞平以12：21、21：15、18：21敗給馬來西亞對手萊莎娜（Letshanaa Karupathevan），無緣和小戴上演「寶島內戰」。

明天第二輪賽程已出爐，6組台將由女雙劉巧芸／汪郁喬打頭陣，台灣時間早上8點10分碰日本組合中西貴映／岩永鈴，第3場地出賽的王子維約早上9點碰大陸好手陸光祖，同場地的白馭珀將挑戰列女單第3種子的東京奧運金牌得主陳雨菲。

另3組台將都在第一球場出賽，排第7場次出賽的周天成將碰丹麥好手安東森（Anders Antonsen），下一場就是男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵碰世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），排第11場的小戴對決萊莎娜，約下午4點半登場。

女雙林筱閔／胡綾芳昨天會內首輪碰南韓列第6種子的鄭娜銀／金慧貞，首局7：12落後時對手傷退，第二輪又因對手退賽，兵不血刃晉級8強。