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韓國羽賽／周天成直落2勝出 擊敗詹俊為晉級16強

中央社／ 台北19日電
台灣羽球一哥周天成（圖）在韓國羽球公開賽男單首輪迎戰馬來西亞選手詹俊為，僅花31分鐘，以21比13、21比11收拾對手，闖進16強。圖／中央社資料照
台灣羽球一哥周天成（圖）在韓國羽球公開賽男單首輪迎戰馬來西亞選手詹俊為，僅花31分鐘，以21比13、21比11收拾對手，闖進16強。圖／中央社資料照

台灣羽球一哥周天成今天在韓國羽球公開賽男單首輪迎戰馬來西亞選手詹俊為，僅花31分鐘，以21比13、21比11收拾對手，闖進16強。

世界排名第7周天成今年6月參加台北公開賽爆冷在16強出局，無緣3連霸，本週前進韓國麗水參加超級500系列賽的韓國羽球公開賽，周天成過去曾2度闖進這項賽事決賽，並在2018年奪得冠軍。

周天成男單首輪對手為馬來西亞選手詹俊為，雙方過去唯一1次交手就是在2019年台北公開賽，當時歷經3局大戰，周天成才帶走勝利。

相隔3年多再度碰頭，周天成今天先是克服開局4比8落後，並反超比分，帶著11比9領先進入技術暫停，靠著末段5比0攻勢，以21比13先下一城。

周天成次局持續穩紮穩打，靠著一波8比1攻勢收尾，贏得勝利。

台灣羽球一姐戴資穎、白馭珀、「羽球王子」王子維稍早都已挺進單打16強，周天成順利晉級後，明天將與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）爭奪8強席次。

周天成 羽球 戴資穎

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