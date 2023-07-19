快訊

雲林拜會張榮味！被問是否退居幕後？金溥聰笑答「2字」

斯巴達障礙跑10月平溪開跑 8月19日起先辦訓練賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣斯巴達與台北捷運公司合作，將於8月19、20日及26日、27日在台北捷運北投會館舉辦訓練賽。圖／台灣斯巴達提供
台灣斯巴達與台北捷運公司合作，將於8月19、20日及26日、27日在台北捷運北投會館舉辦訓練賽。圖／台灣斯巴達提供

國際障礙跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽近年在台灣打開知名度，受到許多人的喜愛，更有許多家長會帶著孩子一同來參加，而台灣斯巴達特別與台北捷運公司合作，於8月19、20日及26日、27日在台北捷運北投會館舉辦斯巴達障礙跑訓練賽，吸引近5000人報名抽籤。

除了訓練賽，斯巴達障礙跑競賽也將於10月14、15日在新北市平溪舉辦正規賽事，已超過7000人報名，創下有史以來新高，原本賽事已完售，但主辦單位與永豐銀行合作，為永豐卡友特別保留200個名額，目前僅剩最後不到100個名額，請欲參加的斯巴達勇士們務必把握最後機會。

台灣斯巴達表示，斯巴達障礙跑競賽每年在台灣吸引破萬人次參與，儼然已成為最夯的新興運動之一，斯巴達為全核心能力運動賽事，只要有心願意努力，一般大眾皆可參與，也非常適合讓孩子參加小勇士賽事，培養孩子運動的興趣及面對挑戰的能力，在後疫情時代創造最好的闔家運動氣氛，

延伸閱讀

終於再破400萬！新北人口回流 林口、淡水增加最多

瑞芳靜安路四段近2公里無照明 地方盼裝設路燈保安全

來平溪商圈遇見青春 穿高校制服指定打卡抽好禮

平溪3校聯合美展邁入第11年 學子視角展家鄉之美

相關新聞

韓國羽賽／狂！戴資穎連拿13分 首輪炫風闖關

帶著台北公開賽冠軍轉戰首爾，我國「一姊」戴資穎今天在南韓公開賽輕鬆闖關，面對世界印度世界排名45的班索德（Malvika...

韓國羽賽／打下印度名將辛德胡 白馭珀：全力挑戰陳雨菲

總獎金42萬美元的南韓公開賽今天全面開戰，我國女將接棒登場，「一姊」戴資穎在第4球場打下勝利後，「小小白」白馭珀緊接出戰...

網球／對手刻意擦紅土球痕惹議 張帥氣哭退賽：當球員好難

中國大陸網球好手張帥今天在WTA250的匈牙利大獎賽登場，不過在女單首輪遭遇地主選手托特（Amarissa Toth）的...

聽障桌球／世錦賽我國獲1金1銀1銅 辦理賽事獲肯定

第4屆世界聽障桌球錦標賽今天天圓滿落幕，我國代表隊表現出色，男子隊斬獲1金1銀1銅，在國人面前打出一場精采好球。

斯巴達障礙跑10月平溪開跑 8月19日起先辦訓練賽

國際障礙跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽近年在台灣打開知名度，受到許多人的喜愛，更有許多家長會帶著...

女足世界盃／國際足總主席催票 相信將戰勝懷疑論者

國際足球總會主席英凡提諾表示，女子足球在過去10年中經歷令人難以置信的發展，他相信本屆世界盃將贏得懷疑論者的肯定，本屆女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦