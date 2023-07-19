斯巴達障礙跑10月平溪開跑 8月19日起先辦訓練賽

國際障礙跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽近年在台灣打開知名度，受到許多人的喜愛，更有許多家長會帶著孩子一同來參加，而台灣斯巴達特別與台北捷運公司合作，於8月19、20日及26日、27日在台北捷運北投會館舉辦斯巴達障礙跑訓練賽，吸引近5000人報名抽籤。

除了訓練賽，斯巴達障礙跑競賽也將於10月14、15日在新北市平溪舉辦正規賽事，已超過7000人報名，創下有史以來新高，原本賽事已完售，但主辦單位與永豐銀行合作，為永豐卡友特別保留200個名額，目前僅剩最後不到100個名額，請欲參加的斯巴達勇士們務必把握最後機會。

台灣斯巴達表示，斯巴達障礙跑競賽每年在台灣吸引破萬人次參與，儼然已成為最夯的新興運動之一，斯巴達為全核心能力運動賽事，只要有心願意努力，一般大眾皆可參與，也非常適合讓孩子參加小勇士賽事，培養孩子運動的興趣及面對挑戰的能力，在後疫情時代創造最好的闔家運動氣氛，