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聽障桌球／世錦賽我國獲1金1銀1銅 辦理賽事獲肯定

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在台北市舉行的世界聽障桌球錦標賽今天落幕，我國拿下1金、1銀、1銅佳績。圖／大會提供
在台北市舉行的世界聽障桌球錦標賽今天落幕，我國拿下1金、1銀、1銅佳績。圖／大會提供

第4屆世界聽障桌球錦標賽今天天圓滿落幕，我國代表隊表現出色，男子隊斬獲1金1銀1銅，在國人面前打出一場精采好球。

大會賽程最終日，排定個人賽5項金牌戰，我國男子選手王顗翔在男單決賽力戰2022年第24屆夏季聽障奧運會金牌選手湯瑪斯（Keinath Thomas），可惜拚戰全場仍以4：0不敵，為我國拿下一面銀牌。楊榮宗則同樣在男子單打為我國奪得一面銅牌，兩人傑出的表現領銜男子隊捍衛主場。

至於由楊榮宗、王顗翔、盧仕杰及郭岳東等四人合力拿下的男子團體賽金牌，更是繼2013年第22屆夏季聽障奧運會之後，我國男子隊再次登上世界聽障一級賽事團體賽金牌，意義非凡。

我國女子隊則在本屆賽會一展新氣象，陳千霏球技成熟、展現大將之風，在女子個人單打項目與隊友張宜君分別以小組第一及第二之姿晉級16強；團體賽搭配年輕小將伊恩熹獲女子團體賽第5名，也是近年最佳成績。

國際聽障運動總會技術長施契菲爾（Horst-Peter Scheffel）盛讚我國辦理賽事嚴謹，場地規格、裁判、大會行政措施、志工服務及各項賽事程序都是國際一流水準。

國際聽障運動總會副主席大杉豐則表示，這次在台北市舉辦的世界聽障桌球錦標賽，是國際間辦理聽障運動賽會的模範之作，感謝台灣政府的支持與中華民國聽障者體育運動協會的努力，每一項在台灣辦理的賽會，都在向全世界展示我國的實力以及聽障運動的新高度。大會在19日賽程後馬上進行頒獎及閉幕式，將會旗交返國際聽障運動總會，象徵我國圓滿達成任務。

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