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女足世界盃／終場哨響再上班 巴西政府為比賽調整辦公時間

中央社／ 巴西利亞19日綜合外電報導
巴西公務員不必再擔心因為觀看女足世界盃轉播而上班遲到。巴西政府部長宣布調整辦公時間，讓公務員能夠觀賞在澳洲和紐西蘭舉行的比賽。 路透社
巴西公務員不必再擔心因為觀看女足世界盃轉播而上班遲到。巴西政府部長宣布調整辦公時間，讓公務員能夠觀賞在澳洲和紐西蘭舉行的比賽。 路透社

巴西公務員不必再擔心因為觀看女足世界盃轉播而上班遲到。巴西政府部長宣布調整辦公時間，讓公務員能夠觀賞在澳洲和紐西蘭舉行的比賽。

路透社報導，由於巴西隊在澳洲進行的女足世界盃（Women's World Cup）小組賽於巴西時間早晨轉播，巴西管理部部長德威克（Esther Dweck）向公務員表示，他們可以在終場哨響後兩小時內到班。

法規指出：「在上午7時30分舉行比賽的日子，辦公時間將從巴西利亞時間上午11時開始；在上午8時舉行比賽的日子，辦公時間將從巴西利亞時間中午12時開始」。

巴西隊在美洲女子國家盃（Copa AmericaFemenina）創下8次奪得冠軍的紀錄，但她們在女足世界盃上最好的成績是2007年決賽中輸給德國隊，得到亞軍。

巴西隊分在F組，24日將在阿得雷德（Adelaide）首戰巴拿馬，接著在布里斯本（Brisbane）對上法國，在墨爾本（Melbourne）對上牙買加。

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