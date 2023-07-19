韓國羽賽／打下印度名將辛德胡 白馭珀：全力挑戰陳雨菲

總獎金42萬美元的南韓公開賽今天全面開戰，我國女將接棒登場，「一姊」戴資穎在第4球場打下勝利後，「小小白」白馭珀緊接出戰，她和世界排名17的印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）大戰3局，迎接超過4個月的大賽勝利，明天將全力挑戰東京奧運金牌名將陳雨菲。

世界排名22的白馭珀，過去和辛德胡5度交手，僅在2019年的大陸福州公開賽奪勝過，今天頂著決勝局壓力，在11：11時連拿5分拉開差距，最終耗時58分鐘以21：18、10：21、21：13打下對戰第2勝。

今年3月全英公開賽後再奪超級500系列以上賽事的勝利，白馭珀說：「很開心自己能在這麼強勁的對手中拿下勝利，雖然她前兩周在加拿大、美國比賽，時差一定對她影響很大，但自己還是做好準備、透過之前的對戰及前兩週對戰影片中，找出能修正及可用的地方，並且不斷提醒自己要更專注，很開心在第三局有穩定下來、並且把對方攻勢控制住，拿下勝利！」

第二輪將遭遇世界排名第3的大陸名將陳雨菲，白馭珀希望第4度交手能有突破，「當然會做更艱辛的準備，也想全力挑戰當今最具指表性的選手，今天會好好休息、恢復，明天努力將自己的特色發揮出來、努力爭取對戰第一勝。」

今天共有6名台將登場，戴資穎、白馭珀和「羽球王子」王子維闖關，混雙楊博軒／胡綾芳傷退，會外出線的女單小將黃瀞平3局敗給馬來西亞對手萊莎娜（Letshanaa Karupathevan），2018年奪冠的「一哥」晚間將和馬來西亞詹俊為對陣。