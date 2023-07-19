網球／對手刻意擦紅土球痕惹議 張帥氣哭退賽：當球員好難

中國大陸網球好手張帥今天在WTA250的匈牙利大獎賽登場，不過在女單首輪遭遇地主選手托特（Amarissa Toth）的比賽中，托特卻出現用腳抹掉紅土場上對自己不利球痕的動作，讓原本就對於判決不滿的張帥在之後更是含淚退賽表達不滿，甚至在個人社群上直言「當球員好難」。

張帥今天在女單首輪遭遇托特，首盤打到5：5平手時，張帥一記回球被判定出界，儘管第一時間她就提出抗議，且經過重播畫面檢視球確實有壓在線上，但主審在走進球場觀察球痕後仍是判定該球出界，張帥反倒因為不斷抗議引發場邊球迷的噓聲。

中國大陸網球好手張帥。 新華社

儘管誤判的狀況在比賽中難以避免，不過比賽繼續進行後不久，托特卻刻意走到該球痕上用腳將印記抹消，讓張帥更是氣到上前抗議，甚至質問對手「妳在幹嘛？」在該局最終未拿下後，張帥也以棄賽表達不滿，甚至還因此在場邊落淚。

賽後托特用腳擦掉對自己不利球痕的作法，也引發各界撻罰，澳洲球員湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）還直言托特的作法令人感到噁心，澳洲雙打選手佩蕾絲（Ellen Perez）更說：「我對於這個女孩的不尊重已經達到令人震驚的地步，如果我明天會遇到他，我會告訴她我對她有多反感。」

張帥事後也透過個人社群表示，賽後收到很多球員的訊息讓她感到相當暖心，也謝謝他們的仗義執言，「我們做球員真的很難，就連把球給球童都要當心，稍微大力一點就會被罰款，球拍落手速度和力度稍大也會收到罰單，罵人更不可饒恕。被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火說耍大牌，我就想問問民間高手教教我，遇到這種情況怒還是不怒？」