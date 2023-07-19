韓國羽賽／白馭珀3局拍下辛度 16強對戰陳雨菲

台灣羽球女將白馭珀今天在韓國羽球公開賽女單首輪與印度名將辛度激戰3局，以21比18、10比21、21比13獲勝，搶下16強門票，下一戰將強碰東京奧運金牌得主、中國名將陳雨菲。

白馭珀今年6月台北羽球公開賽闖進女單8強後，休兵3週，本週前往韓國麗水，參加超級500系列賽的韓國公開賽。

世界排名第22的白馭珀女單首輪對手為印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），去年下半年因左腳疲勞性骨折休兵的辛度，直到今年初才復出，最佳成績為4月西班牙大師賽亞軍，7月加拿大公開賽則止步4強，還在尋求本季首冠，目前排名第17。

白馭珀過去與辛度5度交手，僅在2019年中國福州公開賽拿下1勝，雙方今天展開生涯第6度對決，白馭珀顯然有備而來，開局以8比2領先，並以21比18收下首局。

次局戰況急轉直下，白馭珀一開始就面臨8分落後的劣勢，讓辛度以21比10扳回一城。

關鍵決勝局，白馭珀歷經開局落後，隨即穩住陣腳，以11比9反超，儘管又遭對手扳平，但白馭珀頂住壓力，以10比2攻勢關門，以21比13獲勝。

繼台灣羽球一姐戴資穎後，白馭珀也躋身女單16強行列，接下來將出戰中國名將陳雨菲。