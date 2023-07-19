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法國騷亂不斷 巴黎奧運組委會：未來一年將相當艱難

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）今天承認，距離開幕式還有12個月，這段時間將相當艱難。 路透社
巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）今天承認，距離開幕式還有12個月，這段時間將相當艱難。 路透社

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）今天承認，距離開幕式還有12個月，這段時間將相當艱難。

法新社報導，艾斯堂格表示，儘管法國本月好幾天發生騷亂和搶劫，但沒有必要對交通和安全等關鍵問題發出警報。

他說：「我們明白去年是決定性的一年，這並不容易…，未來一年將相當瘋狂且艱難。」

他在巴黎舉行的記者會上表示：「但我們必須保持冷靜。」目前距離明年7月26日登場的巴黎奧運只剩下一年多的時間。

法國一名17歲非裔青年因拒絕臨檢遭員警射殺，引發民眾怒火，最終演變成暴力衝突，但艾斯堂格表示安全問題已經解決。

國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee，IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，儘管在巴黎部分奧運舉辦地區爆發多起衝突，他仍確信巴黎奧運會在「和平環境」下舉行。

巴赫在記者會上告訴媒體，奧委會對於受暴力事件影響的民眾深表同情。

巴赫說：「同時我們可以注意到，這些騷亂與奧運本身毫無關聯。」

巴赫還說：「我們可以感受到法國人民對本屆奧運的大力支持。因此，我們非常有信心奧運能夠、也將會在和平的環境中舉行。」

艾斯堂格表示，前兩個階段的門票銷售收入已達10億歐元，目標則為14億歐元。田徑比賽票價因為高達近700歐元（新台幣2萬4400元），先前不時因此受到批評。

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