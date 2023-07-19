夏季特奧奪39面獎牌 賴清德接見代表團勉勵選手

我國參加2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會（Special Olympics），共獲得16金13銀10銅佳績，副總統賴清德今天下午接見代表團，恭喜選手及教練辛勤訓練獲得豐碩成果，並勉勵選手繼續挑戰自我。

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會業上月17日到25日在德國柏林舉行，中華代表團連同融合夥伴在內，共派出67名選手，參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動競賽，帶回39面獎牌。

賴清德除恭喜選手獲得佳績，肯定代表團的付出，並且特別感謝所有的教練，因為特奧運動教練要比一般教練付出更多的心力。賴副總統也勉勵選手繼續挑戰自我，在運動賽事上有好成績，並且利用出國比賽的機會與各國選手多多交流，以運動交朋友。

中華民國智障者體育運動協會理事長李錫津擔任本次代表團團長，他特別感謝政府機關及民間單位一直以來的支持及協助，讓特奧運動員能在國際特奧運動舞台上發光發熱，並表示特奧運動強調參與，以能力分組的方式讓不同能力的運動員都能夠參加特殊奧運會，智障者體育運動協會將持續推廣特奧運動，讓特奧運動員能夠透過訓練與競賽的過程，找到自信並獲得成就感及友誼。

李錫津代表致贈副總統紀念相框，賴清德致贈紀念品由競速輪滑金牌女將吳姿燕代表接受。