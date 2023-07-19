夏季特奧奪39面獎牌 賴清德接見代表團勉勵選手
我國參加2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會（Special Olympics），共獲得16金13銀10銅佳績，副總統賴清德今天下午接見代表團，恭喜選手及教練辛勤訓練獲得豐碩成果，並勉勵選手繼續挑戰自我。
2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會業上月17日到25日在德國柏林舉行，中華代表團連同融合夥伴在內，共派出67名選手，參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動競賽，帶回39面獎牌。
賴清德除恭喜選手獲得佳績，肯定代表團的付出，並且特別感謝所有的教練，因為特奧運動教練要比一般教練付出更多的心力。賴副總統也勉勵選手繼續挑戰自我，在運動賽事上有好成績，並且利用出國比賽的機會與各國選手多多交流，以運動交朋友。
中華民國智障者體育運動協會理事長李錫津擔任本次代表團團長，他特別感謝政府機關及民間單位一直以來的支持及協助，讓特奧運動員能在國際特奧運動舞台上發光發熱，並表示特奧運動強調參與，以能力分組的方式讓不同能力的運動員都能夠參加特殊奧運會，智障者體育運動協會將持續推廣特奧運動，讓特奧運動員能夠透過訓練與競賽的過程，找到自信並獲得成就感及友誼。
李錫津代表致贈副總統紀念相框，賴清德致贈紀念品由競速輪滑金牌女將吳姿燕代表接受。
教育部常務次長林騰蛟及體育署署長鄭世忠今天也陪同代表團前往總統府，分享選手的榮耀，鄭世忠表示政府非常重視身心障礙國民的運動權利，教育部體育署和各縣市政府攜手推動「運動i臺灣2.0計畫－身心障礙運動專案」，以提升各縣市身心障礙國民的運動參與，未來也會持續挹注特奧選手及教練備戰所需要的資源，做為特奧運動代表團隊堅實的後盾。
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