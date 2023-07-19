美國國際射箭邀請賽 花蓮卓溪國小奪5金3銀

花蓮卓溪國小射箭隊代表台灣參加美國愛荷華州舉辦的第139屆國際射箭邀請賽，卓溪小將發揮戰力，勇奪5金3銀佳績。

卓溪國小校長田楊橋長年在花蓮南區中小學推動反曲弓射箭運動，並發展為學校特色，這次身兼領隊及總教練，是他屆齡退休前最後一次帶隊出賽，獲得優異成績，別具意義。

田楊橋今天告訴中央社記者，卓溪國小射箭隊在教練團縝密規劃訓練下，特別加訓複合弓項目，其中U13高卉唐、U15高秀梅、陳奕熙，奪得個人及團體共2金2銀的好成績。

反曲弓部分由奧運射箭國手高浩文專任教練指導，田楊橋、田義雄等教練協助指導，選手為U13高詠嫻、魏楚堯、林淳翊，在認真練習下，獲得3金1銀，總計榮獲5金3銀佳績。

在美國愛荷華州舉辦的第139屆國際射箭邀請賽，是歷史悠久、最負盛名的射箭比賽之一，網羅全美國及世界各地射箭好手齊聚一堂，是射箭運動一年一度的大型賽事。