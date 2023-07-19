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網球／11屆大滿貫傳奇之子 瑞典小博格生涯首勝終到手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傳奇球星之子小博格終於拿到生涯首勝。 美聯社
傳奇球星之子小博格終於拿到生涯首勝。 美聯社

年僅20歲的瑞典網球小將小博格（Leo Borg），今天凌晨以地主外卡選手身分在ATP 250的瑞典公開賽中，以7：6（7：5）、6：3直落二擊敗同胞好手約梅爾（Elias Ymer），拿下個人ATP巡迴賽生涯首勝，展開追逐11座大滿貫冠軍父親博格（Bjorn Borg）的腳步。

小博格的父親博格，過去曾在法網溫網拿下多達11座男單冠軍，包括1978年至1981年間法網完成4連霸，1976至1980年更在溫網完成5連霸，是公開賽年代以來首位在溫網完成5連霸的男單球員，直到2007年才被費德勒（Roger Federer）追平紀錄，堪稱瑞典史上最偉大的球星。

儘管無法像爸爸一樣，18歲就在法網捧起生涯首座大滿貫冠軍獎盃，成為法網史上最年輕的男單冠軍，小博格今天仍在自己的網球道路寫下新的里程碑，在自家主場舉行的瑞典公開賽拿下ATP生涯首勝。

雖然與父親生涯在ATP所拿下654勝相比，僅是跨出第一步，小博格仍表示這讓自己興奮難耐，「相當瘋狂，我為此努力很多年，相信總有一天能得到這樣的結果，直到今天取得第一勝，我對自己的表現和堅強精神感到開心。」

法網 溫網 Roger Federer

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