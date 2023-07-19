軟骨發育不全仍每日苦練5小時羽球 吳于嫣盼能進軍帕奧

2023年總統教育獎得主由新北市三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣、汐止國中楊薰絜及龍埔國小林義宸獲獎，其中吳于嫣自小罹患「軟骨發育不全症」，練羽球比一般人更辛苦，但她不放棄每日訓練5小時，獲2021杜拜青年亞帕運金牌、2022年西班牙羽球公開賽銀牌，並積極進軍2024年巴黎帕運。

總統教育獎4位得主今獻獎給新北市長侯友宜，侯也致贈滿願獎金1萬元，並讚賞他們學習過程中力爭上游，綻放生命光芒。教育局也說，未來4年，預計再增置至少45班特教班、96名特教教師，可再照顧約1000位特教學生。

其中新北高中一年級吳于嫣因罹患軟骨發育不全症，身體矮小，只能練得比一般人辛苦、吃力，她說最大困難是練習時，隊友的移動速度力量都更快、更強，別人墊一步她可能要墊很多步才打得到，只能更盡力去追每一顆球，也要求自己的步頻要更快。

吳于嫣說，她每日訓練5小時，雖然辛苦但熱愛羽球，再加上能站在國際舞台上很不容易，因為是經過長期努力訓練，每次比賽時都會盡量能把自己所訓練的東西發揮淋漓盡致，不只讓自己努力有成果，更重要的是讓大家看到罕病病友也能站上世界舞台。

三重高中莊佳龍來自單親、中低收入、隔代教養家庭，家中經濟來源主要是靠阿嬤、爸爸在工地做清潔工作賺取生活費，國小二年級加入體操隊，2020年獲全中運7面金牌，2021年至2022年也獲得9面金牌，並於去年代表台灣參加於法國舉辦世界中學生運動會，獲得雙槓金牌、單槓銀牌。

莊表示，目標設定希望能參賽2024年巴黎奧運，並希望在體操路上能像奧運國手李智凱一樣，在奧運會上榮獲佳績。

另外，汐止國中8年級楊薰絜，罹患膠原蛋白基因突變，小學五年級時因為脊椎側彎壓迫肺臟，一度呼吸衰竭病危， 因此脫險後更珍惜生命，對任何課程都全力以赴，與團隊在POWERTECH市賽中發揮美術專長獲得亞軍。